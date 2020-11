“Back to work”. Con una foto e un messaggio per i suoi fan sui social media, Roger Federer ha comunicato di aver ricominciato a lavorare per tornare a giocare, come ha già annunciato, nel 2021.

Il tennista svizzero ha saltato quasi tutta la stagione a causa di una doppia operazione al ginocchio destro, la prima effettuata a febbraio, la seconda a giugno.

