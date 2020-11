Ranking ATP/WTA: Sonego n. 32. Medvedev supera Tsitsipas

Il torinese, finalista nel “500” di Vienna, guadagna dieci posizioni: oggi sarebbe testa di serie in uno Slam. Il russo, giunto nei quarti in Austria, si mette alle spalle il greco, uscito al secondo round

Lorenzo Sonego protagonista della settimana tennistica, sul campo e oggi per quanto concerne il ranking ATP. Ripescato come lucky loser, il piemontese si è spinto fino al match clou del “500” di Vienna, permettendosi il lusso, nei quarti, di lasciare tre game al numero uno del mondo Novak Djokovic. A negargli il secondo titolo in carriera (dopo Antalya 2019) è stato l’uomo più in forma del momento, Andrey Rublev, al quinto centro stagionale (nessuno come lui), che ha così staccato il biglietto per le Finals di Londra.

Lo splendido cammino di Sonego è dunque certificato dalla classifica, che oggi lo vede compiere un balzo in avanti di dieci gradini e divenire numero 32: una posizione che, oltre a valere il career high, se mantenuta o migliorata, gli garantirebbe un posto nel seeding ai prossimi Australian Open.

Fra gli italiani Sonego è preceduto soltanto da Matteo Berrettini e Fabio Fognini, che si confermano rispettivamente decimo e sedicesimo. Tra i cento figurano anche Jannik Sinner (44; – 1), Stefano Travaglia (74; – 1), Marco Cecchinato (79; – 2), Salvatore Caruso (81; – 2) e Gianluca Mager (98; – 2).

Seguono Andreas Seppi (103; 0), Lorenzo Musetti (124; 0), Federico Gaio (137; – 1), Paolo Lorenzi (142; – 1), Lorenzo Giustino (147; – 1), Alessandro Giannessi (164; – 1), Thomas Fabbiano (166; – 1) e Roberto Marcora (182; – 1).

Fra i top ten si registra il sorpasso di Daniil Medvedev su Stefanos Tsitsipas al quinto posto. A Vienna il russo è giunto nei quarti, mentre il greco è uscito al secondo turno. L’unico altro movimento tra i primi venti riguarda Grigor Dimitrov, cui è sufficiente il piazzamento nei quarti in Austria per scavalcare Karen Khachanov e Stan Wawrinka e risalire in diciottesima piazza.

In forte ascesa John Millman (38, + 7), che a Nur-Sultan ha conquistato il primo titolo in carriera nel circuito maggiore, Emil Ruusuvuori (84; + 14), semifinalista nello stesso torneo partendo dalle qualificazioni, e il redivivo Kevin Anderson (86; + 25), spintosi fino al penultimo atto in quel di Vienna. Brilla anche Pedro Martinez (82; + 11), impostosi nel Challenger di Marbella.

Tutto fermo nei piani alti del ranking WTA. Tra le azzurre guida sempre Camila Giorgi (75; 0), che precede Martina Trevisan (83; 0), Jasmine Paolini (94; 0), Sara Errani (129; + 2 con i quarti a Tyler), Elisabetta Cocciaretto (132; – 2), Giulia Gatto Monticone (165; 0) e Martina Di Giuseppe (189; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Rafael Nadal, 3 Dominic Thiem, 4 Roger Federer, 5 Daniil Medvedev (+ 1), 6 Stefanos Tsitsipas (- 1), Alexander Zverev, 8 Andrey Rublev, 9 Diego Schwartzman, 10 Matteo Berrettini.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Simona Halep, 3 Naomi Osaka, 4 Sofia Kenin, 5 Elina Svitolina, 6 Karolina Pliskova, 7 Bianca Andreescu, 8 Petra Kvitova, 9 Kiki Bertens, 10 Serena Williams.