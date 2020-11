Ranking ATP/WTA: Sinner n. 37. Sabalenka top ten

Primo titolo in carriera nel circuito maggiore e nuovo career high nel ranking ATP. Con la vittoria a Sofia, Jannik Sinner, diciannove anni compiuti ad agosto, è divenuto il più giovane tennista italiano ad alzare un trofeo nell’Era Open: ha sottratto il primato a Claudio Pistolesi, impostosi a Bari nell’ormai lontano 1987. In assoluto era dal 2008 (Kei Nishikori a Delray Beach) che nel Tour non si registrava un successo così “verde”.

In classifica l’altoatesino guadagna sette posizioni, divenendo numero 37. E va sottolineato che Jannik è tra i più penalizzati dal ranking modificato causa Covid: se non fossero sempre conteggiati anche i risultati dal marzo 2019, ma solo quelli della stagione in corso, già oggi irromperebbe nella top twenty.

Tra gli italiani, Sinner è sempre preceduto da Matteo Berrettini, decimo, Fabio Fognini, diciassettesimo, e Lorenzo Sonego, trentatreesimo, tutti stabili rispetto a sette giorni fa. Seguono Stefano Travaglia (74; – 1), Salvatore Caruso (76; + 6 con i quarti a Sofia, è career high anche per lui), Marco Cecchinato (80; – 2) e Gianluca Mager (99; 0).

Oltre il centesimo posto troviamo Andreas Seppi (104; 0), Lorenzo Musetti (127; – 1), Federico Gaio (138; 0), Paolo Lorenzi (143; 0), Lorenzo Giustino (148; – 1), Alessandro Giannessi (165; 0), Thomas Fabbiano (168; 0) e Roberto Marcora (178; 0).

Fra i top ten Alexander Zverev scavalca al sesto posto Stefanos Tsitsipas, che non vede più considerati i punti relativi al titolo di “Maestro” conquistato l’anno scorso. Più in basso risale Vasek Pospisil (61; + 13), finalista in Bulgaria.

Nel ranking WTA Aryna Sabalenka rientra nell’elite mondiale, da cui mancava dall’agosto 2019. La bielorussa, che ha fatto suo il torneo di Linz, scippa la decima piazza a Serena Williams, relegando la fuoriclasse di Compton in undicesima. Il primato personale di Aryna resta per il momento la nona posizione raggiunta nel febbraio dell’anno scorso.

Elise Mertens, finalista in Austria, torna fra le top twenty, scavalcando Marketa Vondrousova: la belga è giusto ventesima (+ 1). Bene anche la ceca Barbora Krejcikova (65; + 9), fermatasi in semifinale.

Per quanto riguarda le azzurre, la leader Camila Giorgi, che resta settantacinquesima, precede Martina Trevisan (84; 0), Jasmine Paolini (95; – 1), Sara Errani (130; 0), Elisabetta Cocciaretto (134; 0), Giulia Gatto Monticone (166; – 1) e Martina Di Giuseppe (189; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Rafael Nadal, 3 Dominic Thiem, 4 Daniil Medvedev, 5 Roger Federer, 6 Alexander Zverev (+ 1), 7 Stefanos Tsitsipas (- 1), 8 Andrey Rublev, 9 Diego Schwartzman, 10 Matteo Berrettini.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Simona Halep, 3 Naomi Osaka, 4 Sofia Kenin, 5 Elina Svitolina, 6 Karolina Pliskova, 7 Bianca Andreescu, 8 Petra Kvitova, 9 Kiki Bertens, 10 Aryna Sabalenka (+ 1).