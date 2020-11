ATP Sofia: Sinner torna e travolge Fucsovics

Dopo l’infortuno che l’aveva costretto al ritiro a Vienna, e a saltare Parigi Bercy, Sinner è tornato in campo all’ATP di Sofia contro Martin Fucsovics, numero 55 del mondo, che aveva già battuto l’italiano al secondo turno degli ultimi Australian Open. Naturalmente è andato in tutt’altro modo oggi, anche se la partita è stata durissima, e si ha un bel dire sulle sconfitte che insegnano qualcosa, perché ad ogni modo vincere forse insegna di più. Sinner nel primo set ha sofferto in ogni singolo game e il 6-2 sembra non rivelare l’enorme fatica nel portare a csa ogni game. Basti dire che sono 3 parziali non si sono chiusi ai vantaggi e che l’intero set è durato 50 minuti, poco meno del secondo, che è stato più regolare fino al settimo game. Sinner c’era arrivato avanti 4-2 e servizio ma non ha saputo arginare lo sforzo supremo dell’ungherese, che prima lo ha brekkato e poi si è portato sul 4 pari dopo aver salvato tre palle break. La partita è ridiventata una battaglia, Sinner ha annullato una palla che avrebbe mandato Fucosvics a servire per il set e nel game successivo, ovviamente ai vantaggi, ha chiuso al primo match point.

Per l’italiano potrebbero essere più semplici i turni successivi anche se in quella parte di tabellone ci sono de Minaur e Shapovalov anche se il canadese non pare in uno dei suoi momenti più brillanti. Ma intanto un passo alla volta, c’è da battere lo svizzero Marc Andrea Huesler, meglio non distrarsi.

Secondo turno

[1] D. Shapovalov vs R. Albot

V. Pospisil vs [4] J.L. Struff

Primo turno

J. Sinner b. M. Fucsovics 6-2 6-4

[Q] G. Simon b. A. Martin 6-2 6-2

R. Gasquet b. R. Carbellas Baena 6-3 6-4