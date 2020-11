ATP Sofia: Sinner rimonta e batte de Minaur, ora semifinale contro Mannarino

Jannik Sinner non si ferma e vola in semifinale al “Sofia Open”, ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor dell’Arena Armeec della capitale della Bulgaria.

Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 44 ATP, ha sconfitto nei quarti Alex de Minaur, terza testa di serie, per 6-7(3) 6-4 6-1 dopo due ore e 12 minuti di gioco.

Sinner, che aveva già battuto l’australiano nell’unico precedente (ultimo atto delle Next Gen ATP Finals a Milano nel 2019), era stato bravo nel primo parziale a recuperare subito il break subito nel terzo gioco ma nel tie-break De Minaur aveva poi fatto valere la maggiore esperienza.

Da quel momento, però, l’allievo di Riccardo Piatti prende in mano la partita, nel secondo set strappa la battuta nel settimo game alla seconda chance e riporta in equilibrio il match, prima di dominare l’ultimo parziale. Fra il giovane altoatesino e la prima finale in carriera nel circuito maggiore c’è ora Adrian Mannarino, che ha sconfitto per 6-2 1-6 6-3 Radu Albot.

Nessun precedente fra Sinner e il 32enne francese, numero 35 del mondo. Più tardi andrà a caccia di un posto in semifinale anche Salvatore Caruso, che sarà opposto a Richard Gasquet.