ATP Sofia: prima finale per Sinner, non sarà l’ultima

Tanto tuonò che piovve, Sinner ha raggiunto la sua prima finale del circuito ATP sconfiggendo Mannarino in due set L’avversario non sarà stato dei più prestigiosi ma verrà lo stesso ricordato se la carriera dell’altoatesino si svolgerà come tutti ormai non possono che prevedere. Fra l’altro, Gasquet o Pospisil, Sinner partitrà favorito nella finale di domani e insomma, questa settimana di novembre rischia di diventare storica per il tennis tricolore.

Per vincere il primo set è stata sufficiente un’accelerazione impetuosa nel sesto game nonostante non esse avuto tante opportunità sul servizio mancino del francese. Fatto il break, Sinner ha tenuto una velocità di crociera tutto sommato ridotta per chiudere 6-3. Il secondo set è stato decisametne più comlicato perché Mannarino ha cominciato a imbrogliare le carte, offrendo meno punti di riferimento a Sinner attaccando in modo improvviso e variando il peso dei colpi. Non è stato sufficiente, anche se Mannarino almeno si è costruito un paio di occasioni per brekkare Sinner, brillantemente salvate dall’alto atesino, che nell’undicesimo game ha di nuovo alzato i giri del motore e ha brekkato a zero Mannarino. Un po’ il francese si è distratto, soprattutto nell’ultimo punto, molto ha fatto Sinner, con un bel passante di rovescio e un recupero disperato di dritto.

Semifinali

J. Sinner b. A. Mannarino 6-3 7-5

V. Pospisil vs R. Gasquet