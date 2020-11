Atp Parigi Bercy: vittoria numero 1000 per Nadal, fuori Sonego

Rafa Nadal si qualifica per gli ottavi di finale del “Rolex Paris Masters”, ultimo ATP Masters 1000 di quest’anno (3.901.015 euro di montepremi) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisports di Parigi-Bercy.

Il tennista maiorchino, testa di serie numero 1, si è imposto sul connazionale Feliciano Lopez in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4 conquistando la sua vittoria numero 1000 nel circuito in carriera. Solo tre meglio di lui nella storia del tennis: Jimmy Connors (1.274 vittorie), Roger Federer (1.242) e Ivan Lendl (1.068).

Niente da fare per Lorenzo Sonego: Il 25enne tennista torinese, n.32 Atp, best ranking dopo la finale raggiunta nel “500” di Vienna la scorsa settimana, è stato battuto per 6-3 7-5, in poco meno di un’ora e mezza di partita, dall’australiano Alex De Minaur, n.25 del ranking e 16 del seeding, che al primo turno si era imposto in due set anche su Stefano Travaglia.