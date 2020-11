ATP Parigi-Bercy: Nadal vince ancora, ma la sorpresa è Humbert

Non ci saranno partite semplice per un bel po’ per Sascha Zverev, che oggi avrà letto come tutti l’intervista che la sua ex fidanzata, Olga Sharypova, ha rilasciato a Ben Rothenberg, giornalista del New York Times. Storia che mette in una luce quanto meno opaca il tedesco. Sul campo Zverev ha battuto tra mille difficoltà Adrian Mannarino, il classico giocatore ostico che poi in genere con i top10 perde dopo tre ore di partita. A Zverev sono serviti tre minuti in più per chiudere 6-4 un match che era stato precedeuto da due infiniti tiebreak, sorpattutto il primo, che il tedesco ha chiuso 13-11 dopo aver salvato tre set point, anche se nessuno in risposta. Mannarino si è rifatto nel secondo set, quando ha anche salvato un match point in un tiebreak in cui era avanti per 4-0. Terzo set deciso deciso dal break del nono game anche se Zverev aveva avuto la possibilità di andare avanti nel primo e nel settimo game.

Nel pomeriggio Nadal aveva archiviato la pratica Thompson allungando un po’ il secondo set – e correndo il rischio di allungare anche il match, visto che ha dovuto salvare un set point sul 5-6 – ma dominando alla fine il tiebreak. Domani altro match con Carreno Busta, che ha superato il qualificato Gombos.

Vittoria anche per il favorito numero 3, Daniil Medvedev, che si è fatto sfilare il primo set da de Minaur, giustiziere del nostro Sonego, ma poi ha concesso solo quattro game all’australiano. Il match contro Schwartzman sarà un antipasto delle finals, in teoria dovrebbe essere favorito il russo che però quest’anno ha avuto spesso la luna storta.

Ma a Parigi tutti gli occhi sono su Ugo Humbert, che dopo aver lasciato il campo zoppicante contro Tsitsipas ha impiegato quasi due ore e mezzo per superare Marin Cilic. Humbert è stato bravo nel terzo set ad approfittare di un passaggio a vuoto di Cilic, quando sembrava ancora una volta sul punto di cedere.

Ottavi di finale

[1] R. Nadal b. J. Thompson 6-1 7-6(3)

[9] P. Carreno Busta b. [Q] N. Gombos 7-5 6-2

[4] A. Zverev b. A. Mannarino 7-6(11) 6-7(7) 6-4

[5] A. Rublev vs [12] S. Wawrinka

[6] D. Schwartzman b. [Q]A. Davidovich Fokina 6-1 6-1

[3] D. Medvedev b. [16] A. de Minaur 5-7 6-2 6-2

[10] M. Raonic b. [Q]M. Giron 7-6(1) 6-2

U. Humbert b. M. Cilic 6-3 6-7(4) 6-3