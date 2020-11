Atp Parigi-Bercy: Nadal e Zverev in semifinale, Schwartzman perde ma vola a Londra

Decise le semifinale di Parigi Bercy. Alexander Zverev, testa di serie numero 4, ha battuto in due set lo svizzero Stan Wawrinka (12) imponendosi con il punteggio di 6-3, 7-6 (1). In semifinale Zverev trova il numero 1 del tabellone, Rafa Nadal, che si è aggiudicato il derby spagnolo con il connazionale Pablo Carreno-Busta, numero 15 del mondo, vincendo 4-6, 7-5, 6-1.

Nell’altra parte del tabellone ci sarà uno scontro tra Milos Raonic , testa di serie numero 10 del tabellone e 17esimo nel ranking internazionale, che ha sconfitto il francese Ugo Humbert, numero 34 del mondo, per 6-3 3-6 7-6 (7).

Humbert nel tie break decisivo era avanti per 5-1. Il canadese sfiderà Daniil Medvedev, che ha sconfitto nel quarto di finale iniziale l’argentino Diego Schwartzman, sesta forza del seeding, per 6-3 6-1. L’argentino per la prima volta si è qualificato per le Finals di Londra, in programma dal 15 novembre.