ATP Parigi-Bercy: Moutet positivo al Coronavirus, ieri aveva battuto Caruso

Il Coronavirus ferma Corentin Moutet.

Gli organizzatori del “Rolex Paris Masters”, ultimo ATP Masters 1000 di quest’anno di scena sul veloce indoor del Palais Omnisports di Parigi-Bercy, hanno annunciato che il tennista francese è risultato positivo al Covid ed è pertanto escluso dal torneo.

Via libera per il terzo turno dunque per Marin Cilic, che avrebbe dovuto affrontarlo. Ieri Moutet aveva sconfitto all’esordio Salvatore Caruso in tre set. Il tennista siciliano, ripescato come lucky loser, si era arreso con il punteggio di 3-6 7-6(2) 6-3.