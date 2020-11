ATP Finals: esordio vincente di Thiem su uno spento Tsitsipas

Le ATP Finals 2020 sono iniziate da dove era terminata la scorsa edizione. 12 mesi fa, opposti l’uno all’altro, in finale c’erano Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, questa volta però il vincitore è stato diverso.

Dominic Thiem si è imposto al terzo set con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-3. Per l’austriaco la quinta vittoria in otto incontri contro il greco, ma soprattutto vendicata la sconfitta dello scorso anno quando in palio c’era il premio di Maestro 2019.

In un anno sono cambiate tante cose: Thiem ha vinto il suo primo Slam e in campo sembra più fiducioso, dominando per larghi tratti l’incontro e mantenendo la calma nei momenti decisivi; Tsitsipas invece non ha dato continuità alla vittoria dello scorso anno, quasi che vincere il titolo di Maestro porti male, vedi Dimitrov 2017 e Zverev 2018; in campo è sembrato sempre rincorrere e forzare il gioco. La situazione nel gruppo “London 2020” per il campione uscente si complica, in attesa di conoscere l’esito della sfida tra Nadal e Rublev e quindi anche il suo prossimo avversario.

La cronaca della partita

La sfida rimane in equilibrio per tutto il primo parziale, anche se Thiem sembra essere più in controllo della partita. Non solo perché ha lui le uniche occasioni di break nel primo parziale, ma anche perché costringe Tsitsipas a cercarsi i punti, scendendo spesso a rete o prendendo de rischi. I due capitolano al tie-break dove in maniera quasi sorprendente è il greco a scappare un mini-break avanti. Tsitsipas serve sul 5-3, quindi con la possibilità di chiudere il set in suo favore, ma una grande difesa di Thiem permette all’austriaco di ottenere il contro mini-break, a quel punto il greco cala e Thiem con 4 punti consecutivi si aggiudica il tie-break.

Nel secondo parziale inizia forte Tsitsipas che al terzo gioco ottiene il break, Thiem sembra calato leggermente dopo lo sforzo compiuto a fine primo set. Il greco rende anche meglio al servizio con il 74% di prime in campo con 70% di conversione sulla prima e il 100% sulle seconde e può portare tranquillamente il match al terzo senza concedere nulla sui propri turni di battuta e mantenere il break di vantaggio.

Ad inizio terzo set è Thiem a uscire meglio dai blocchi, un paio di errori di Tsitsipas e qualche servizio vincente in meno, e Thiem sale 3-0. Il greco ha la possibilità di rientrare nel quinto gioco, quando l’austriaco è in sofferenza in battuta, game molto lungo ai vantaggi, e concede una palla break con il greco che manda il rovescio lungolinea appena sotto il nastro. Thiem aggiusta il servizio e sale sul 5-2, la pressione è nuovamente tutta su Tsitsipas che però con personalità tiene il turno di battuta. Nessun problema però neanche per Thiem che chiude l’incontro al nono gioco tenendo il proprio turno di servizio a 15.