Serena Williams accompagna Olympia a lezione di tennis, ma rimane in incognito

Simpatico siparietto raccontato da Serena Williams durante una diretta Instagram sul proprio profilo. La grande campionessa ha infatti accompagnato la propria figlia Olympia alla sua prima lezione di tennis senza però volersi rivelare come sua madre.

Serena Williams getting her daughter ready for her first tennis lesson is the best thing you’ll watch all week pic.twitter.com/q4yVNeyXYf — Gibson Johns (@gibsonoma) October 23, 2020

“Mia figlia non ha nemmeno iniziato con me” ha detto, “l’ho iscritta a un corso, ma la maestra non sa che è mia figlia. Vediamo quanto durerà”. Serena poi ha continuato: “Non sono una madre invadente, però nel tennis mi piace la tecnica e voglio che Olympia abbia le giuste basi. Non sono una madre iper protettiva, qualunque cosa Alexis dica di me. So quando è il momento giusto di farmi da parte”.