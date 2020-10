Roland Garros: Thiem non trova ostacoli, fuori Wawrinka

[3] D. Thiem b. [28] C. Ruud 6-4 6-3 6-1 (Simone Milioti)

Il match di apertura sul campo Centrale ha visto uscire vincitore Dominic Thiem. L’austriaco continua inesorabile il suo cammino nonostante la prima testa di serie incontrata. Ruud d’altra parte non era per nulla favorito e sono ben altri gli ostacoli che possono far vacillare il neo campione slam fresco vincitore dello US Open.

Ruud poteva provare a vincere un set, non c’è andato nemmeno vicino perché solo nella prima partita il norvegese ha visto uno spiraglio. Più precisamente nei primi giochi quando i due si sono scambiati vicendevolmente il break. Poi più nulla con Ruud che si tiene vicino nel punteggio fino all’ineluttabile 6-4. Nel secondo Thiem acquista più ritmo e comincia il lento ma inesorabile conto alla rovescia verso la fine. Due set in totale controllo, il terzo, complice l’alzata di bandiera bianca di Ruud, dilagante per Thiem.

Prossimo turno sarà un match tutt’altro che banale e neanche scontato. Thiem affronterà il campione del 2015, Stan Wawrinka, la sfida che comprende anche il rovescio più bello, vedrà opporre all’austriaco nel pieno della sua forma, un Wawrinka sicuramente non al meglio, ma pur sempre un campione slam temibile che per giunta conosce molto bene questi campi avendoci trionfato in passato.

Sconfitta non troppo imprevedibile di Stan Wawrinka, che sta cercando faticosametne di recuperare una forma decente. Contrapposto a Hugo Gaston , numero 239 del mondo, 20 anni compiuti la scorsa settimana, Wawrinka ha cercato all’inizio di sfruttare l’inevitabile emozione del giovane mancino francese, appena alla sua quinta partita nel circuito maggiore. Ma la differenza di condizione tra i due era troppo evidente e solo un po’ di paura, e l’orgoglio del grande campione, hanno evitato che il match si chiudesse al quarto. Forse sarebbe stato meglio, perché Wawrinka è crollato fragorosamente subendo un bagel nel set decisivo.

Terzo turno

L. Sonego b. [27] T. Fritz 7-6(5) 6-3 7-6(17)

N. Gombos vs [12] D. Schwartzman

[WC] H. Gaston b. [16] S. Wawrinka 2-6 6-3 6-3 4-6 6-0

[3] D. Thiem b. [28] C. Ruud 6-4 6-3 6-1

[6] A. Zverev vs [Q] M. Cecchinato

F. Coria vs J. Sinner

[Q] S. Korda b. [Q] P. Martinez 6-4 6-3 6-1

[2] R. Nadal b. S. Travaglia 6-1 6-4 6-0