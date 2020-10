Roland Garros: Rublev-Tsitsipas per un posto in semifinale

Si completa oggi il quadro degli ottavi di finale maschili e si inizia con un match molto molto duro, quello tra Martin Fucsovics, arrivato fin qui dopo aver eliminiato la testa di serie numero 4, Daniil Medvedev, e Andrey Rublev, campione annunciato, che quest’anno ha trovato la top10 e un’ottima continuità di rendimento. Il russo arriva dalla finale vinta ad Amburgo, ma stava giocando bene anche prima dello scoppio della pandemia, e sembra possa bastare un ultimo step per giocarsi le sue chanches per gli slam. Oggi però Fucsovics ha messo subito in chiaro che la partita andava sudata, giocando con estrema attenzione e approfittando di una partenza lenta di Rublev, che andava presto sotto di un break. Rublev dava l’impressione di essere più forte ma non riusciva a scrollarsi di dosso Fucsovics, che dopo essere stato raggiunto tornava avanti sul 5-3. Ma appunto Rublev ha dei picchi difficilmente gestibili da gente ben più attrezzata dell’ungherese e in pochi minuti infila un parziale di 13 punti a zero che lo portano sul 6-5. Fucsovics non molla, annulla un set point e arriva al tiebreak, che gioca in modo fantastico e porta a casa il primo, meritato, set. Rublev rischia grosso anche nel secondo set, perché l’ungherese in qualche modo arriva fino al 5-2, ma ancora il russo trova modo di cambiare marcia, come alla fine del primo set, e stavolta evita pure il tiebreak infilando una serie di 5 game di fila. Fucsovics non è certo uno che si arrende e anche il terzo set ripresenta il solito canovaccio, con Martin che va avanti di un break e con il ritorno impetuoso di Rublev, che strappa tre volte di fila il servizio all’avversario e rende vano il controbreak. Quarto set lievemente più regolare con Rublev che sembra tenere meglio il servizio ma che non riesce a brekkare per chiudere il match. Così è ancora Fucsovics ad avere la possibilità di prolungare al quinto il match, ma il russo annulla due set point nel decimo game. La partita si chiude al tiebreak, con Rublev che di nuovo sembra improvvisamente accelerare portandosi sul 5-1 senza che l’altro possa farci nulla, prima di chiudere 7-3 e trovare il suo primo quarto di finale al Roland Garros.

Il suo avversario sarà lo stesso della finale di Amburgo, Stefanos Tsitsipas, che in una partita molto bella da vedere ha superato Grigor Dimitrov. Il match si è deciso ovviamente nel lungo tiebreak del secondo set, con il bulgaro che ha fallito troppe occasioni per non essere punto da Stefanos, che poi nel terzo set ha dilagato, nonostante non sembrasse fisicamente in gran spolvero. Quarto di finale di grande interesse, la speranza è che i due non arrivino sfiniti alla semifinale contro, probabilmente, Djokovic.

Ottavi di finale

[1] N. Djokovic vs [15] K. Khachanov

[17] P. Carreno.Busta vs [Q] D. Altmaier

[13] A. Rublev b. M. Fucsovics 6-7(4) 7-5 6-4 7-6(3)

[6] S. Tsitsipas b. [18] G. Dimitrov 6-3 7-6(9) 6-2