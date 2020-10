Roland Garros Juniores, Alvisi-Pigato e Cobolli trionfano nei tornei di doppio

Trionfo azzurro nel doppio femminile e nel doppio maschile al Roland Garros Junior Championships.

Nella sfida per il titolo Eleonora Alvisi, 17enne di Barletta, e Lisa Pigato, 17enne bergamasca, si sono imposte per 7-6(3) 6-4, in poco meno di un’ora e mezza di partita, sulle russe Maria Bondarenko e Diana Shnaider, quinte favorite del seeding. E’ il terzo titolo vinto in doppio da azzurrine a Parigi dopo quelli conquistati da Alice Canepa e Giulia Casoni nel 1996 e da Flavia Pennetta e Roberta Vinci nel 1999.

A completare una giornata di grandi soddisfazioni per il tennis tricolore è arrivato anche il “successo a metà” nel tabellone maschile. In finale Flavio Cobolli, 18enne romano, e l’elvetico Dominic Stephan Stricker (quest’ultimo vincitore del titolo in singolare), terzi favoriti del seeding, hanno liquidato per 6-2 6-4, in appena 59 minuti di gioco, i brasiliani Bruno Oliveira e Natan Rodrigues, ottave teste di serie. E’ il quinto titolo in doppio conquistato da un azzurrino, il secondo al Roland Garros