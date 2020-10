Roland Garros: fantastici Sinner e Sonego, sono agli ottavi! Nadal troppo forte per Travaglia

L. Sonego b. [29] T. Fritz 7-6(5) 6-3 7-6(17)

[2] R. Nadal b. S. Travaglia 6-1 6-4 6-0

Sinner b. Coria 6-3 7-5 7-5

Questo è un venerdì che Lorenzo Sonego non dimenticherà facilmente. L’italiano, superando Tylor Fritz, favorito alla vigilia, ha raggiunto per la prima volta in carriera la seconda settimana di uno slam, con pieno merito. Il piemontese ha retto anche la prova dei nervi, visto che il match è stato lungamente interrotto per la pioggia alla fine del secondo set, quando Fritz sembrava potesse cedere definitivamente. Al ritorno in campo lo statunitense è riuscito a riattaccare i pezzi del suo gioco non correndo più rischi al servizio e anzi avendo la possibilità di tre set point di fila sul servizio di Sonego. Ma la partita è naturalmente dominata dall’incredibile tiebreak del terzo set, con i suoi 36 punti giocati. I due sono stati a tratti timorosi, soprattutto quando si è trattato di concretizzare il vantaggio, fosse un set point (Fritz) o un match point (Sonego) e alla fine non crediamo di peccare di sciovinismo se diciamo che il 19-17 è andato a favore del giocatore che più l’ha meritato. Sonego è stato solidissimo, sempre presente con la testa, cercando anche di variare molto, in modo da non dare troppi punti di riferimento all’avversario, anche se molti dropshot sono stati rivedibili, pur se molto efficaci.

Per Sonego, che aveva rischiato di perdere anche il primo set, sul 2-4 nel tiebreak, una giusta soddisfazione, agli ottavi ci si penserà domani.

Troppo più ampio il divario che c’è tra Nadal e Travaglia, o forse tra Nadal e chiunque altro. Va dunque lodata la prestazione dell’italiano, che nel secondo set ha profuso il massimo impegno, pagato a caro prezzo nel terzo. Poco male, rimane la bella esperienza.

Jannik Sinner supera in tre set (6-3 7-5 7-5) l’argentino Federico Coria è approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Per l’altoatesino è il primo traguardo di questo tipo in un torneo dello Slam nella sua giovane carriera. L’azzurro ha mantenuto il controllo del gioco per gran parte del match recuperando dall’unico passaggio a vuoto, nel terzo set quando si è trovato sotto 5-2, chiudendo con autorità. Sinner è il più giovane ad approdare agli ottavi di finale nello slam parigino da Gulbis nel 2008.