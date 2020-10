Roland Garros, day-5: Berrettini sul Lenglen, Kvitova-Paolini sul Simonne Mathieu

COURT PHILIPPE CHATRIER

dalle 11:00

A. Ostapenko vs [2] Ka. Pliskova

A. Bogdan vs [4] S. Kenin

[1] N. Djokovic vs R. Berankis

P. Cuevas vs [5] S. Tsitsipas

COURT SUZANNE LENGLEN

dalle 11:00

[9] D. Shapovalov vs R. Carballes Baena

Kr. Pliskova vs [11] G. Muguruza

L. Harris vs [7] Berrettini

[14] E. Rybakina vs F. Ferro

COURT SIMONNE MATHIEU

dalle 11:00

[7] P. Kvitova vs J. Paolini

A. Martin vs [18] G. Dimitrov

A. Cornet vs S. Zhang

A. Davidovich Fokina vs [13] A. Rublev

COURT 4

dalle 11:00

M. Giron vs T. Monteiro

doppio maschile

P. M. Tig vs C. McHale

COURT 5

dalle 11:00

doppio femminile

P. Hercog vs L. Fernandez

I. Bara vs A. Van Uytvanck

COURT 7

dalle 11:00

C. Tauson vs D. Collins

[8] A. Sabalenka vs D. Kasatkina

G. Pella vs [17] P. Carreno Busta

COURT 9

dalle 11:00

[20] C. Garin vs [Q] M. Polmans

N. Hibino vs [30] O. Jabeur

[22] D. Lajovic vs K. Anderson

COURT 10

dalle 11:00

doppio femminile

doppio femminile

N. Milojevic vs A. Bedene

COURT 11

dalle 11:00

doppio femminile

doppio femminile

[LL] D. E. Galan vs T. Sandgren

COURT 12

dalle 11:00

M. Fucsovics vs A. Ramos Vinolas

[29] S. Stephens vs P. Badosa

[13] P. Martic vs V. Kudermetova

COURT 13

dalle 11:00

doppio femminile

[30] J. L. Struff vs D. Altmaier

L. Siegemund vs J. Goerges

COURT 14

dalle 11:00

J. Vesely vs [15] K. Khachanov

K. Juvan vs [WC] C. Burel

[10] R. Bautista Agut vs A. Balazs