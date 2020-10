In aggiornamento

Terzo turno

[1] N. Djokovic vs [LL] D.E. Galan Riveros

[20] C. Garin vs [15] K. Khachanov

[17] P. Carreno-Busta b. [10] R. Bautista Agut 6-4 6-3 5-7 6-4

[Q] D. Altmaier b. [7] M. Berrettini 6-2 7-6(5) 6-4

M. Fucsovics b. T. Monteiro 7-5 6-1 6-3

[13] A. Rublev b. K. Anderson 6-3 6-2 6-3

R. Carballes Baena vs [18] G. Dimitrov

A. Bedene vs [5] S. Tsitsipas