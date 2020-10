La famiglia di Oktennis si allarga: è nata la figlia di Elisa Piva

“In questo anno rocambolesco, non poteva che nascere durante uno Slam. Un torneo che in un anno normale in sto periodo non si sarebbe certo disputato”. La nascita di una figlia è sempre un evento eccezionale, ma in questo 2020 che definire rocambolesco è un simpatico eufemismo, lo è ancora di più.

La frase all’inizio dell’articolo è di Elisa Piva, una dei nostri, una che c’era fin dal primo giorno di Oktennis. Si era giovani, adesso lo si è un poco meno, ma pazienza. Oggi Elisa è diventata mamma della piccola Vittoria Bardoni, un frugoletto di 2.970 chili.

Perfetta come uno slam vinto da Kim (Clijsters), futuro soprannome della piccola, e idolo tennistico di Elisa. Da tutta la redazione di Oktennis, strampalata come poche ma con tanto cuore, un augurio a mamma Elisa e papà Daniele.