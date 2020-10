Il premio CONI-USSI a Riccardo Crivelli

Anche in tempi di COVID segnaliamo con grossa soddisfazione l’assegnazione del premio CONI-USSI allo stimato amico di Ok Tennis Riccardo Crivelli, appassionato cronista de “La Gazzetta dello Sport”. La commissione, formata dai migliori giornalisti sportivi d’Italia, nomi come Auro Bulbarelli, Xavier Jacobelli e Francesco Saverio Intorcia tra gli altri, ha insignito Riccardo per la sezione “Stampa Scritta – Cronaca e Tecnica”. Riccardo, oltre ad essere uno dei più grandi esperti di tennis che circolano in Italia è un uomo di grande arguzia e spirito, infaticabile animatore e generoso collega quando si andava, purtroppo all’imperfetto, in giro per i tornei.

La Cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma lunedì 30 novembre, con inizio alle ore 11.30, nel Salone d’Onore del CONI al Foro Italico, e l’augurio di tutti, certamente anche di Riccardo, di cui è nota la passione civile e politica, è che si possa tenere in un clima più sereno per il paese.

A Riccardo, che ha dedicato il premio al suo papà, i complimenti di tutta la redazione di Ok Tennis e un arrivederci ai prossimi tornei! Bravo Ricky!