Djokovic e la nascita della PTPA: “Ho chiesto anche a Nadal e Federer, ma hanno rifiutato”

Quando Novak Djokovic ha gettato le basi per la nascita della sua PTPA, avrebbe cercato di coinvolgere anche gli illustri colleghi Roger Federer e Rafael Nadal, ma entrambi avrebbero preferito non lasciare l’ATP. Lo ha dichiarato alla stampa serba il numero 1 del mondo nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Belgrado, dove si sta allenando in questi giorni.

“Prima di creare l’associazione, ho parlato sia con Federer sia con Nadal ed entrambi non ne hanno voluto far parte” ha ammesso Nole. “Non critico nessuno, viviamo in democrazia, ma ovviamente mi piacerebbe che anche loro due si unissero”.

Before we created PTPA I have spoken to both Federer and Nadal & they did not want to take part in it. I am not criticising anybody, it is a democratic world we live in…Would I love for them to join us? Of course I would.

