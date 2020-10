Coronavirus: Simona Halep positiva al covid-19

Simona Halep ha annunciato sui suoi profili social di essere risultata positiva al tampone per il covid-19. La rumena è il profilo più importante nel tennis femminile ad annunciare di aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2, virus che ha generato quasi 50 milioni di malati in tutto il mondo in poco meno di un anno.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good… we will get through this together 🤗💪

— Simona Halep (@Simona_Halep) October 31, 2020