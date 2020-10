Atp Vienna, Sinner batte Ruud e si “regala” Rublev

Ancora una vittoria per Jannik Sinner, che è approdato al secondo turno nell’”Erste Bank Open”, che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle a Vienna (Austria).

Il giovane tennista altoatesino, alla venticinquesima vittoria in carriera da professionista, in tabellone con una wild card, ha sconfitto all’esordio il norvegese Casper Ruud per 7-6(2) 6-3 e al secondo turno (ottavi) se la vedrà con il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5 ed uno dei tennisti più in forma del momento.