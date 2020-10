ATP Nur-Sultan: Mannarino e Millman si giocano il titolo

Saranno Adrian Mannarino e John Millman, rispettivamente terza e quarta testa di serie del torneo, ad affrontarsi nella finale dell’”Astana Open”, nuovo torneo ATP 250 in scena sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhstan.

Mannarino, alla decima finale in carriera (ma solo un successo, nel 2019 a ‘s-Hertogenbosch), liquida per 7-5 6-2 il qualificato finlandese Emil Ruusuvuori mentre Millman la spunta al terzo (3-6 6-4 6-4): per l’australiano è la terza finale nel circuito maggiore dopo quelle perse a Budapest nel 2018 e a Tokyo nel 2019.

Mannarino e Millman si sono già affrontati due volte in carriera e in entrambe le occasioni è stato l’australiano a prevalere: lo scorso anno vittoria in rimonta a Tokyo (4-6 6-3 6-4) e pochi mesi fa al Masters 1000 di Cincinnati (giocato però a Flushing Meadows causa pandemia), sempre recuperando un set di svantaggio (4-6 6-4 7-6)