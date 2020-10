Atp Colonia, Sinner facile ai quarti di finale: spazzato via Herbert

Non si ferma Jannik Sinner. Il giovane fenomeno italiano ha centrato l’ingresso nei quarti di finale del “bett1HULKS Championships”, nuovo torneo Atp 250 che si disputa per la seconda settimana consecutiva sul cemento indoor della Lanxess Arena di Colonia, in Germania.

Il 19enne di Sesto Pusteria, n.46 del ranking mondiale, in gara con una wild card, che si si è imposto sul qualificato francese Pierre-Hugues Herbert, 82 Atp, per 6-3 6-1 in poco più di un’ora e un quarto di partita. Sinner adesso sfiderà un altro francese, Gilles Simon.