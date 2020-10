ATP Colonia: Cecchinato subito ko, Struff gli lascia solo 4 game

Esordio amaro per Marco Cecchinato nel “bett1HULKS Championships”, nuovo torneo ATP 250 che si disputa per la seconda settimana consecutiva sul cemento indoor della Lanxess Arena di Colonia, in Germania.

Il 28enne tennista palermitano, risalito al n.77 ATP grazie alla finale raggiunta nel “Forte Village Sardegna Open” e in gara proprio con uno “special exempt”, ha ceduto per 6-3 6-1, in appena 58 minuti di partita, al tedesco Jan-Lennard Struff, numero 32 del ranking e settimo favorito del seeding.