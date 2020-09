WTA Roma, pioggia di forfait tra le top-30: dopo Barty fuori altre 5 tra cui Kvitova

Al momento in cui veniva pubblicata l’entry list, il torneo WTA Premier 5 di Roma si presentava con tutte le prime 43 giocatrici del ranking mondiale e soltanto ieri, nella conferenza stampa di presentazione ufficiale, venivano annunciate anche le 5 wild-card finite a: Victoria Azarenka e Venus Williams come ex top-20 e meriti sportivi, più Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

Negli ultimi giorni, però, l’evento femminile capitolino ha subito alcuni importanti scossoni, il più “pesante” quando la numero 1 del ranking Ashleigh Barty aveva annunciato l’addio al 2020 per le difficoltà causate dalla pandemia e dall’impossibilità di potersi allenare e prepararsi al meglio a causa delle limitazioni imposte dall’Australia che le impedivano di avere con sé Craig Tyzzer, suo coach.

Più o meno in concomitanza, però, sono arrivati altri cinque forfait tra le top-30. In ordine di classifica: Petra Kvitova (n.11), Aryna Sabalenka (n.12), Madison Keys (n.14), Maria Sakkari (n.22), Karolina Muchova (n.26). Muchova è l’ultimo forfait in ordine di tempo, giunto a causa dell’infortunio rimediato nei postumi della partita contro Sorana Cirstea al terzo turno dello US Open e poi accentuatosi nella partita contro Azarenka negli ottavi di finale. Per lei, e le altre, ora c’è riposo in vista del Roland Garros che comincerà tra poco più di due settimane. Non c’è invece lo Slam parigino nell’ottica di Saisai Zheng, numero 35 del mondo e tra le prime a cancellarsi dalla lista del tabellone principale di Roma e non presente nell’entry list dello Slam sulla terra battuta.

Tutti questi ritiri hanno dunque promosso nel tabellone: Anastasija Sevastova, Rebecca Peterson, Polona Hercog, Marie Bouzkova, Caroline Garcia, Coco Gauff e Iga Swiatek.