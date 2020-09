US Open: tutti i risultati del singolare maschile

[6] M. Berrettini vs G. Soeda

Y. Sugita vs U. Humbert

E. Ruusuvuori b. A. Bedene 6-3 3-6 6-1 4-6 6-1

[30] C. Ruud b. M. McDonald 4-6 4-6 6-4 6-3 6-2

K. Majchrzak b. M. Granollers rit.

S. Caruso vs J. Duckworth

G. Barrere b. T. Daniel 6-3 6-4 3-6 6-1

[10] A. Rublev b. J. Chardy 6-4 6-4 6-3

[14] G. Dimitrov vs T. Paul

M. Fucsovics vs H. Dellien

F. Tiafoe vs A. Seppi

J. Millman vs [22] N. Basilashvili

J. Wolf b. [29] G. Pella 6-2 0-6 6-3 6-3

F. Lopez vs R. Carballes Baena

C. O’Connell vs L. Djere

F. Delbonis vs [3] D. Medvedev

[8] R. Bautista Agut vs T. Sandgren

G. Mager vs M. Kecmanovic

V. Pospisil b. P. Kohlschreiber 7-6(4) 7-5 7-6(3)

L. Mayer vs [25] M. Raonic

[21] A. de Minaur vs A. Martin

I. Karlovic vs R. Gasquet

A. Kuznetsov b. S. Querrey 6-4 7-6(6) 6-2

[11] K. Khachanov b. J. Sinner 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4)

[15] F. Auger-Aliassime b. T. Monteiro 6-3 6-7(7) 7-6(6) 7-6(6)

A. Murray b. Y. Nishioka 4-6 4-6 7-6(5) 7-6(4) 6-4

C. Moutet vs J. Vesely

[23] D. Evans b. T. Seyboth Wild 6-2 6-1 7-6(5)

[31] M. Cilic b. D. Kudla 6-7(5) 3-6 7-5 7-5 6-3

N. Gombos b. R. Albot 6-4 6-1 6-4

S. Nagal b. B. Klahn 6-1 6-3 3-6 6-1

[2] D. Thiem b. J. Munar 7-6(6) 6-3 rit.