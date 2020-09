Us Open, Sinner sa anche lottare: si fa male, continua a giocare ma cede a Khachanov

Niente da fare per Jannik Sinner al primo turno degli Us Open, Slam in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 19enne tennista altoatesino, numero 74 Atp, si è arreso al russo Karen Khachanov, 16esimo del ranking mondiale ed undicesima testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4).

Jannik era andato avanti per 2 set a 0, dominando per lunghi tratti il match, ma poi un problema alla schiena (trattato in campo) lo ha palesemente condizionato. Persi terzo e quarto set velocemente e nettamente, il giovane fenomeno italiano ha lottato contro il dolore e l’avversario per tutto il quinto parziale, arrendendosi solo al tie break. Sono dunque 7 sconfitte su 8 partite per gli italiani.

Scenderanno in campo poi, a partire dalle 22, Caruso-Duckworth, Mager-Kecmanovic e Tiafoe -Seppi. Chiude alle 23.30 Matteo Berrettini, numero 6 del tabellone, contro il giapponese Soeda.