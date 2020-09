US Open: Rublev è di un’altra categoria, nulla da fare per Caruso

Si sperava che ci potesse essere più partita tra Salvatore Caruso, siciliano di Avola, onesto mestierante del tennis e Andrei Rublev, moscovita alle soglie dei 23 anni, talento limpidissimo in un’anima imperscrutabile. È successo stesso in passato che Rublev si perdesse nei meandri dei suoi pensieri e lasciasse via libera agli avversari e un paio di volte anche tennisti italiani ne avevano beneficiato. Purtroppo è andata diversamente, molto diversamente, cioè come doveva andare: il tennista più forte ha fatto quello che ha voluto di quello più debole. Nel primo set un Rublev un po’ concentrato ha travolto Caruso, che è arrivato a 40 solo la prima volta che ha servito e dopo essere stato 0-40; nel secondo set Rublev ha un po’ mollato la presa e Caruso è risalito addirittura fino al 4 pari, remando e sbuffando, ma al russo è bastato aumentare, non di tanto, il livello di attenzione per chiudere il set. Nel terzo semplicemente ci si è allenato, con Caruso che ne aveva abbastanza di essere preso a pallate e ha pensato di finire in fretta.

Se tutto questo può sembrarvi impietoso fate i complimenti per i due turni slam superati per la prima volta in carriera: sono pur sempre 163.000$, non male per una settimana scarsa di lavoro.

(in aggiornamento)

Terzo turno

[6] M. Berrettini vs [30] C. Ruud

[10] A. Rublev b. S. Caruso 6-0 6-4 6-0

M. Fucsovics vs F. Tiafoe

[WC] J. Wolf vs [3] D. Medvedev

[8] R. Bautista Agut vs V. Pospisil

[21] A. de Minaur vs [11] K. Khachanov

[15] F. Auger-Aliassime vs C. Moutet

[31] M. Cilic vs [2] D. Thiem