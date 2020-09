US Open: Osaka risorge e batte Azarenka. Naomi concede il bis a New York

[4] N. Osaka b. V. Azarenka 1-6 6-3 6-3

Naomi Osaka è riuscita a trasformare una serata da incubo in un meraviglioso bis a New York. Un rientro prepotente prima della lotta nelle fasi finali del terzo set per piegare una Victoria Azarenka che vede sfumare proprio sul più bello il primo titolo Slam dopo quasi otto anni. Sono 3, invece, i Major che la giapponese ha conquistato ancor prima di compiere 23 anni. Nella storia recente della WTA l’ultima a realizzare questo bel filotto fu Maria Sharapova che ottenne l’Australian Open come terza corona nel gennaio del 2008, pochi mesi prima di compiere (addirittura) 21 anni.

(aggiornamenti a breve)