US Open: esordio vincente per Djokovic, fuori Isner

Tutti i risultati del singolare maschile

Tra una polemica e l’altra Novak Djokovic continua a superare senza particolari problemi gli avversari che si avvicendano per tentare di scalfire l’imbattibilità del serbo, agevolata dalla lunga interruzione. Dzumhur ha vinto appena sei game e non è mai stato in partita, vedremo se saprà far meglio Kyle Edmund, prossimo rivale del numero 1 del mondo, che ha battuto Bublik in una partita non banale.

In quella parte di tabellone è saltata la testa di serie più alta – dopo Djokovic – e cioè la numero 16 di John Isner, superato al tiebreak del quinto dal redivivo Steve Johnson. Si è salvato invece Pablo Carreno Busta, trascinato anche lui al quinto set da Yuri Uchiyama.

Buon esordio anche per David Goffin che contro Opelka, capace di battere Berrettini non più di cinque giorni fa, non ha corso nessun rischio e nonostante i campi veloci ha disinnescato il servizio dello statunitense.

Alla fine sono saltate tre teste di serie, perché oltre a Isner (16) e Schwartzman (9), ha perso anche Lajovic, testa di serie numero 18, superato da Gerasimov.

Oggi è il turno della parte bassa del tabellone, con l’esordio di Thiem e dei russi Medvedev, finalista lo scorso anno, Rublev e Khachanov, che affronterà Sinner. Ci saranno anche Berrettini contro Soeda, Murray contro Nishiola e Raonic, finalista contro Djokovic tre giorni fa.