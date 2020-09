US Open, day-5: Osaka apre il centrale contro Kostyuk, Djokovic all’1 di notte in Italia

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 12:00 (le 18:00 italiane)

[4] N. Osaka vs M. Kostyuk

[12] D. Shapovalov vs [19] T. Fritz

dalle 19:00 (l’1:00 italiane)

[1] N. Djokovic vs [28] J. L. Struff

J. Pegula vs [6] P. Kvitova

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

dalle 11:00 (le 17:00 italiane)

V. Gracheva vs [8] P. Martic

[17] A. Kerber vs A. Li

[32] A. Mannarino vs [5] A. Zverev

[4] S. Tsitsipas vs [26] B. Coric

dalle 19:00 (l’1:00 italiane)

S. Rogers vs M. Brengle

CAMPO 17

dalle 11:00 (le 17:00 italiane)

A. Sasnovich vs [23] Y. Putintseva

C. Garcia vs [28] J. Brady

[20] P. C. Busta vs R. Berankis

CAMPO 5

dalle 11:00 (le 17:00 italiane)

C. Norrie vs A. Davidovich Fokina

dalle 12:30 (le 18:30 italiane)

C. Moutet vs [23] D. Evans 4-6 6-3 6-5 sospesa

[23] M. Linette vs [14] A. Kontaveit

CAMPO 11

dalle 11:00 (le 17:00 italiane)

doppio

[26] F. Krajinovic vs [7] D. Goffin

J. Thompson vs M. Kukushkin

CAMPO 7

dalle 12:30 (le 18:30 italiane)

C. McNally vs [21] E. Alexandrova 4-6 6-3 sospesa

CAMPO 8

dalle 12:00 (le 18:00 italiane)

S. Vickery vs I. Swiatek 7-6(5) sospesa

CAMPO 14

dalle 12:00 (le 18:00 italiane)

[16] E. Mertens vs S. Sorribes Tormo 6-3 1-0 sospesa