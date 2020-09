US Open: Clamoroso, Djokovic squalificato!

Incredibile a Flushing Meadow, il numero 1 del mondo e grandissimo favorito dello slam statunitense è stato squalificato per condotta antisportiva! Djokovic aveva risposto sul 5-4 in suo favore e si era portato a 0-40 mancando però i tre set point e cedendo 5 punti di fila. Sul 5 pari era andato 0-30 grazie ad un dritto in contropiede di Pablo Carreno Busta che lo ha mandato rovinosamente per terra. Djokovic si è fatto male alla spalla sinistra e ha avuto bisogno delle cure del massaggiatore. Rientrato in campo con la spalla dolorante Djokovic ha perso malamente il servizio, giocando molto in fretta i restanti tre punti. Dopo il passante che ha dato il break a Carreno Busta il serbo stizzito ha lanciato la pallina alle sue spalle, verso i teloni. Inavvertitatemente ha colpito al collo una giudice di linea, che è caduta rovinosamente per terra tenendosi la gola. A questo punto la decisione, visti anche i precedenti è stata inevitabile: Djokovic squalificato e Carreno Busta ai quarti di finale. Incredibile, nessuno dei Fab sarà presente nei quarti di finale di uno slam. L’ultima volta era successo nel 2003 proprio a Flushing Meadows. L’ATP avrà un nuovo vincitore Slam.

Il gesto di Djokovic ha ricordato quello di Denis Shapovalov in Coppa Davis. Il canadese allora subì la stessa sorte di Nole e venne squalificato. La settimana scorsa invece una cosa simile capitò a Bedene, che per stizza lanciò la palla in tribuna, colpendo un cameramen.Lo sloveno invece se la cavò con un warning.



