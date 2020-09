Ufficiale: Barty, stagione finita. Il Roland Garros perde la sua campionessa in carica

Come avvenuto per lo US Open, anche il Roland Garros perde la sua campionessa in carica ben prima del via ufficiale del torneo. Come avvenuto a Flushing Meadows, lo Slam sulla terra battuta non avrà al via la numero 1 del mondo WTA.

Ashleigh Barty, con un comunicato ufficiale, ha dichiarato che non prenderà parte a tutta la trasferta europea saltando quindi i tornei di Roma e Parigi. Stando a quanto racconta, e a un futuro tutt’altro che certo a causa dell’evoluzione della situazione mondiale legata al covid-19, è pressoché finita la sua stagione tennistica con appena quattro tornei giocati e un titolo nel WTA Premier di Adelaide a gennaio.

L’australiana in questo messaggio dichiara: “Ci sono due ragioni per questa mia decisione. La prima è legata ai rischi per la salute che ancora esistono con il covid-19. La seconda è dovuta alla mia preparazione, che non è stata ideale a causa di non poter avere con me il mio allenatore bloccato dalle restrizioni che tutt’ora sono in corso tra i vari stati dell’Australia”. Barty ha poi dichiarato: “Lo scorso anno il Roland Garros è stato il torneo più speciale della mia carriera e dunque questa decisione che non ho preso alla leggera. Auguro a tutte le giocatrici e alla federazione francese tutto il meglio per un torneo di successo”.

A questo punto, la decisione di chiudere il 2020 è certa. C’erano stati rumors a seguito della sua cancellazione dallo US Open e da come la situazione in Francia stesse evolvendo nelle ultime settimane, ora la stessa Barty si tira fuori e annuncia che adesso comincerà una lunga off season per provare a presentarsi al meglio delle possibilità a inizio 2021 in Australia: “È stato fin qui un anno piuttosto problematico per tutti e sebbene io sia dispiaciuta per non poter competere, la saluta e il benessere della mia famiglia e del mio team sono e saranno sempre la mia priorità”.