ATP Roma: bene Berrettini all’esordio, Caruso nulla può contro Djokovic

[4] Matteo Berrettini b. [WC] Federico Coria 7-5 6-1 (Lorenzo Di Caprio)

Buona la prima per Matteo Berrettini. Il numero uno italiano non stecca l’esordio negli Internazionali BNL d’Italia 2020 e centra la qualificazione al terzo turno ai danni di Federico Coria, fratello minore del più famoso Guillermo, la cui resistenza è durata sostanzialmente un set. 7-5 6-1 lo score maturato in un’ora e venti minuti di partita.

Un buon Matteo quello visto al rientro dalla lunga trasferta negli States: il diritto ha dominato il gioco in lungo e in largo mentre il rovescio, in crescita col passare dei minuti, potrebbe aver giovato delle tante palle giocate nell’arco del primo parziale.

Il tennista romano è sembrato tranquillo sin dal riscaldamento dove si è lasciato andare ad un paio di sorrisi che trasmettevano sicurezza e tranquillità. Una volta ottenuto il break all’ottavo gioco sembrava fatta, ma Coria da buon fratello minore di Guillermo ha venduto cara la pelle rientrando nel set grazie all’immediato contro break. Berrettini non si è comunque scomposto andando a conquistare il break, stavolta decisivo al momento di chiudere il parziale. Nel secondo la partita è filata via molto più liscia, con un parziale netto in favore dell’azzurro.

In ottavi, Berrettini se la vedrà col vincente del match tra Borna Coric e Stefano Travaglia, consapevole di vestire in ogni caso i panni del favorito. Gli stimoli non mancano, la corsa di Matteo è cominciata.

[1] Novak Djokovic b. [WC] Salvatore Caruso 6-3 6-2 (Simone Milioti)

Partita a senso unico, d’altronde come l’unico precedente tra i due al Roland Garros dello scorso anno. Djokovic si impone in due set in quasi un’ora e mezza di gioco, perché se è vero che il punteggio è netto nel primo parziale il siciliano ha comunque costretto il numero uno del mondo a scambi serrati e ad alcuni giochi lunghi.

Il primo parziale come detto rimane sostanzialmente in equilibrio sino al 4-3, anche se nel game di battuta precedente Caruso aveva sventato due occasioni di break per il serbo. Djokovic a quel punto ha accelerato e ha portato a casa break e set. Nel secondo il match è stato più in discesa. Vero che Caruso si è permesso il lusso di giocare vincenti sulla riga lasciando immobile il suo avversario, ma oltre a queste fiammate c’è stato ben poca resistenza da parte sua. Leggermente più spento rispetto al primo parziale ha concesso un break in apertura che Djokovic ha rinforzato a fine parziale con un altro gioco vinto in risposta. Caruso può comunque dirsi soddisfatto del suo torneo.

Pratica archiviata abbastanza agevolmente da Nole, che comunque non doveva certo correre dei rischi quest’oggi. Il serbo ha anche mantenuto la calma, che tra l’altro solo la perdita di ciò gli è costata cara allo Us Open, sul campo il numero uno del mondo continua ad essere imbattuto. Nel prossimo turno per lui potrebbe esserci un altro siciliano che conosce bene (Cecchinato) oppure sarà derby contro Krajinovic.

[WC] Stefano Travaglia vs Borna Coric

Il match è in corso…

[WC] Jannik Sinner vs [3] Stefanos Tsitsipas

Il match inizierà intorno alle 15:30

[Q] Marco Cecchinato vs Filip Krajinovic

Il match inizierà intorno alle 17:00