Roland Garros: Serena Williams annuncia forfait, Pironkova è al terzo turno

La quarta giornata del Roland Garros è appena cominciata e c’è subito la prima grande sorpresa: Serena Williams non scenderà in campo contro Tsvetana Pironkova, che avanza così al terzo turno per forfait della sua avversaria.

La numero 6 del tabellone è stata costretta a ritiro a causa di un problema al tendine d’Achille, tornato a riacutizzarsi dopo essersi manifestato in maniera abbastanza importante nella semifinale dello US Open di 20 giorni fa contro Victoria Azarenka.

“Stamattina ho fatto un warm up molto breve” ha dichiarato in conferenza stampa. “Faccio abbastanza fatica a camminare, dunque ho bisogno di pensare a recuperare. Ho parlato col mio coach e ho chiesto cosa pensasse ed entrambi siamo arrivati alla soluzione che non era il caso di scendere in campo”.