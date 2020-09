Roland Garros, esordio col botto per Sinner: dominato Goffin. Eliminato Seppi

Debutto con il botto per Jannik Sinner sul campo “Philippe Chatrier” del Roland Garros. Il 19enne di Sesto Pusteria n.74 ATP, esordiente assoluto nel torneo parigino, ha eliminato il belga David Goffin (n.12 Atp e undicesima testa di serie) in tre set con il punteggio di 7-5 6-0 6-3, in poco meno di due ore di gioco e avanza al secondo turno.

Sinner, dopo un primo set combattuto, ha letteralmente dominato il belga, un avversario che partiva certamente favorito, ex top ten e considerato uno dei migliori interpreti della superficie. Insomma, per fare una prestazione così, al suo debutto slam, ci vuole veramente un gran carattere. Prossimo ostacolo per Sinner il francese Benjamin Bonzi.

Fuori Andreas Seppi, superato in quattro set dall’americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-3, in due ore e 25 minuti.