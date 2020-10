Roland Garros, è grande Italia a Parigi: successi per Sinner, Travaglia, Cecchinato e Sonego

Una giornata davvero trionfale, per l’Italtennis maschile a Parigi: mai come questa volta ci sono così tanti rappresentanti italiani al terzo turno. Il primo azzurro a raggiungerlo è stato Lorenzo Sonego, che ha piegato in tre set il kazako Alexander Bublik (7-6, 6-1, 7-5) in 2h24′.

Grande successo, dopo una maratona di 3h54′, per Stefano Travaglia che ha festeggiato la prima volta al terzo turno di un Major. Il 28enne di Ascoli Piceno, n.74 Atp, ha superato per 6-4, 2-6, 7-6 (7), 4-6, 6-2 il giapponese Kei Nishikori, n.35 del ranking, che al Roland Garros ha raggiunto per tre volte i quarti (2015, 2017 e 2019). Al terzo turno Travaglia sfiderà per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafael Nadal: inutile aggiungere altro.

Ha festeggiato anche Marco Cecchinato che, proprio oggi, compie 28 anni. Il palermitano, n.110 Atp, passato attraverso le qualificazioni, ha battuto 6-3, 6-2, 5-7, 6-2, in 2h37′ l’argentino Juan Ignacio Londero, n.69 del ranking. Il Ceck sogna di ripetere il 2018, quando raggiunse le semi: chissà.

Jannik Sinner ha avuto facilmente la meglio per 6-2 6-4 6-4 sul tennista francese Benjamin Bonzi. L’azzurro ha giocato tatticamente una partita perfetta pressando l’avversario con soluzioni profonde e variando con continuità i suoi colpi. Sinner ora affronterà Federico Coria, fratello minore di quel Guillermo che è stato finalista a Parigi 17 anni fa.

Finisce la corsa di Lorenzo Giustino. Il 29enne tennista napoletano, n.157 Atp, proveniente dalle qualificazioni, è stato battuto al secondo turno, per 6-1 7-5 6-0, in poco più di due ore, dall’argentino Diego Schwartzman, 14esimo del ranking e 12esimo del seeding.