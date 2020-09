Roland Garros, day-4: Serena Williams, Nadal e Zverev sullo Chatrier, 7 italiani in campo

COURT PHILIPPE CHATRIER

dalle 11:00

[3] E. Svitolina vs [Q] R. Zarazua

[WC] T. Pironkova vs [6] S. Williams

M. McDonald vs [2] R. Nadal

[6] A. Zverev vs P. H. Herbert

COURT SUZANNE LENGLEN

dalle 11:00

[16] S. Wawrinka vs D. Koepfer

[Q] J. Sock vs [3] D. Thiem

[1] S. Halep vs I. C. Begu

C. Garcia vs A. Sasnovich

COURT SIMONNE-MATHIEU

dalle 11:00

[10] V. Azarenka vs [PR] A. K. Schmiedlova

L. Giustino vs [12] D. Schwartzman

[23] B. Paire vs F. Coria

C. Gauff vs [Q] M. Trevisan

COURT 4

dalle 11:00

doppio femminile

doppio femminile

M. Kukushkin vs P. Martinez

COURT 5

dalle 11:00

[WC] H. Gaston vs Y. Nishioka

COURT 7

dalle 11:00

[Q] S. Korda vs [21] J. Isner

S. W. Hsieh vs I. Swiatek

K. Kanepi vs [16] E. Mertens

COURT 9

dalle 11:00

R. Albot vs [27] T. Fritz

A. Pavlyuchenkova vs K. Siniakova

[Q] K. Rakhimova vs [20] M. Sakkari

COURT 10

dalle 11:00

doppio femminile

doppio femminile

A. Bublik vs L. Sonego

COURT 11

dalle 11:00

[Q] N. Podoroska vs [23] Y. Putintseva

N. Gombos vs [Q] J. Rodionov

COURT 12

dalle 11:00

[32] B. Strycova vs B. Krejcikova

doppio maschile

J. I. Londero vs [Q] M. Cecchinato

COURT 13

dalle 11:00

[LL] A. Sharma vs [27] E. Alexandrova

[PR] D. Gavrilova vs [WC] E. Bouchard

[28] C. Ruud vs T. Paul

COURT 14

dalle 11:00

[Q] S. Errani vs [5] K. Bertens

B. Pera vs [25] A. Anisimova

K. Nishikori vs S. Travaglia

[Q] B. Bonzi vs J. Sinner