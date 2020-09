Roland Garros, day-2: Serena Williams e Nadal sullo Chatrier, esordio per Fognini ed Errani

COURT PHILIPPE CHATRIER

dalle 11:00

[7] P. Kvitova vs O. Dodin

M. Cilic vs [3] D. Thiem

K. Ahn vs [6] S. Williams

E. Gerasimov vs [2] R. Nadal

COURT SUZANNE LENGLEN

dalle 11:00

K. Zavatska vs [5] K. Bertens

[3] E. Svitolina vs V. Gracheva

[8] G. Monfils vs A. Bublik

[4] D. Medvedev vs M. Fucsovics

COURT SIMONNE-MATHIEU

dalle 11:00

[14] F. Fognini vs M. Kukushkin

T. Zidansek vs [11] G. Muguruza

K. Majchrzak vs [15] K. Kachanov

C. Paquet vs A. Cornet

COURT 3

dalle 11:00

A. Bolsova vs J. Paolini

E. Gomez vs L. Sonego

V. Kuzmova vs Kr. Pliskova

COURT 4

dalle 11:00

[WC] T. Pironkova vs A. Petkovic

T. Paul vs [Q] J. Duckworth

G. Pella vs S. Caruso

L. Fernandez vs [31] M. Linette

COURT 5

dalle 11:00

P. Martinez vs [Q] A. Vukic

[Q] B. Haas vs S. W. Hsieh

A. Bedene vs [WC] A. Rinderknech

COURT 7

dalle 11:00

[WC] H. Gaston vs M. Janvier

I. Swiatek vs [15] M. Vondrousova

S. Zhang vs [12] M. Keys

A. Mannarino vs A. Ramos Vinolas

COURT 9

dalle 11:00

Y. Nishioka vs [15] F. Auger Aliassime

[Q] R. Zarazua vs [WC] E. Jacquemont

[26] F. Krajnovic vs [Q] N. Milojevic

[WC] D. Parry vs P. Hercog

COURT 10

dalle 11:00

M. Puig vs [Q] S. Errani

C. McHale vs [22] K. Muchova

J. Vesely vs [Q] L. Broady

[LL] D. E. Galan vs C. Norrie

COURT 11

dalle 11:00

K. Siniakova vs L. Davis

[Q] S. Diez vs M. McDonald

S. Voegele vs P. M. Tig

[Q] D. Altmaier vs F. Lopez

COURT 12

dalle 11:00

R. Opelka vs [Q] J. Sock

T. Korpatsch vs [25] A. Anisimova

[30] J. L. Struff vs F. Tiafoe

COURT 13

dalle 11:00

[PR] C. Bellis vs B. Pera

[28] S. Kuznetsova vs A. Pavlyuchenkova

[28] C. Ruud vs Y. Sugita

T. Sandgren vs [29] H. Hurkacz

COURT 14

dalle 11:00

[Q] M. Mmoh vs P. H. Herbert

[18] A. Kerber vs K. Juvan

J. Millman vs [17] P. Carreno Busta

A. Rus vs [WC] C. Burel