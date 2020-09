Roland Garros, day 2: i risultati del singolare maschile

Primo turno

[LL] D.E. Galan Riveros vs C. Norrie

T. Sandgren vs [29] H. Hurkacz

J. Vesely b. [Q] L. Broady 6-2 5-7 6-3 6-2

K. Majchrzak vs [15] K. Khachanov

G. Pella vs S. Caruso

J. Millman vs [17] P. Carreno-Busta

[30] J.-L. Struff vs F. Tiafoe

[Q] D. Altmaier vs F. Lopez

[4] D. Medvedev vs M. Fucsovics

A. Mannarino vs A. Ramos

[26] F. Krajinovic vs [Q] N. Milojevic

A. Bedene vs [WC] A. Rinderknech

A. Bublik b. [8] G. Monfils 6-4 7-5 3-6 6-3

L. Sonego b. [Q] E. Gomez 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(4) 6-3

L. Giustino b. C. Moutet 0-6 7-6(7) 7-6(3) 2-6 18-16

[WC] H. Gaston b. [WC] M. Janvier 7-6(5) 6-4 6-3

Y. Nishioka b. [19] F. Auger-Aliassime 7-5 6-3 6-3

[28] C. Ruud b. Y. Sugita 6-1 6-3 6-1

T. Paul b. J. Duckworth 6-2 6-3 6-2

[Q] J. Sock b. R. Opelka 6-4 6-4 6-3

[3] D. Thiem b. M. Cilic 6-4 6-3 6-3

P.H. Herbert b. [Q] M. Mmoh 6-3 6-2 6-3

M. Kukushkin b. [14] F. Fognini 7-5 3-6 7-6(1) 6-0

[Q] P. Martinez b. [Q] A. Vukic 7-5 6-4 6-0

M. McDonald b. [Q] S. Diez 4-6 6-3 6-3 6-4

[2] R. Nadal b. E. Gerasimov 6-4 6-4 6-2