Ranking ATP/WTA: Musetti, nuovo balzo. Bautista torna decimo

Centoundici posizioni guadagnate in due settimane. L’ascesa di Lorenzo Musetti nel ranking ATP appare inarrestabile. Lunedì scorso il diciottenne carrarese era passato dal n. 249 al n. 180 grazie al piazzamento negli ottavi a Roma, dov’era partito dalle qualificazioni.

Oggi Lorenzo scala altri quarantadue gradini in un colpo solo, divenendo n. 138, a seguito del primo titolo Challenger in carriera, ottenuto a Forlì. Un significativo traguardo parziale, in attesa di raggiungere, seguitando a lavorare con tranquillità, gli obiettivi che le sue potenzialità suggeriscono.

Il migliore azzurro, Matteo Berrettini si conferma ottavo. Seguono Fabio Fognini (quindicesimo; 0), Lorenzo Sonego (46; 0), Stefano Travaglia (74; – 1), Jannik Sinner (75; – 1), Salvatore Caruso (85; – 1), Gianluca Mager (89; – 1), Andreas Seppi (98; – 1), Marco Cecchinato (110; 0), Paolo Lorenzi (130; 0) e Federico Gaio (132; 0).

Dietro a Musetti figurano Thomas Fabbiano (152; – 1), Lorenzo Giustino (157; – 1), Alessandro Giannessi (172; – 1) e Roberto Marcora (173; – 1).

Nell’elite mondiale si registra una sola variazione. I quarti raggiunti ad Amburgo sono sufficienti a Roberto Bautista Agut per riprendersi dopo sette giorni il posto fra i top ten, sottraendo a Denis Shapovalov la decima piazza per appena cinque punti (2665 a 2660).

Il vincitore dell’evento tedesco, Andrey Rublev, torna dodicesimo (+ 2), eguagliando il recente career high. Gioie pure per i semifinalisti Cristian Garin (19; + 3) e Casper Ruud (25; + 5, primato personale), nonché per Ugo Humbert (38; + 3, best ranking anche per lui) e Alexander Bublik (49; + 7), fermatisi ai quarti.

Nulla si muove nelle posizioni di rilievo del ranking WTA: tra le prime cinquanta l’unica variazione è lo scambio di posti tra le cinesi Shuai Zhang e Saisai Zheng, con la prima che scavalca la seconda al n. 39. Più in basso, spicca il + 12 della giapponese Nao Hibino, semifinalista a Strasburgo e ora n. 72.

Sono sempre due le italiane tra le cento, Camila Giorgi (75; – 1) e Jasmine Paolini (94; 0). Alle loro spalle troviamo Elisabetta Cocciaretto (130; 0), Sara Errani (150; 0), Giulia Gatto Monticone (156; 0), Martina Trevisan (159; 0) e Martina Di Giuseppe (195; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Rafael Nadal, 3 Dominic Thiem, 4 Roger Federer, 5 Daniil Medvedev, 6 Stefanos Tsitsipas, 7 Alexander Zverev, 8 Matteo Berrettini, 9 Gael Monfils, 10 Roberto Bautista Agut (+ 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Simona Halep, 3 Naomi Osaka, 4 Karolina Pliskova, 5 Elina Svitolina, 6 Sofia Kenin, 7 Bianca Andreescu, 8 Kiki Bertens, 9 Serena Williams, 10 Belinda Bencic.