New Balance e CoCo Gauff lanciano il nuovo video della campagna “We got now”

Il brand di atletica New Balance presenta un nuovo video come parte della campagna We Got Now lanciata a inizio anno. Il video della campagna vede come protagonista la star del tennis statunitense e atleta del Team New Balance Coco Gauff e prende ispirazione dalla sua potente e rapida ascesa nello sport usando la sua piattaforma per sostenere il cambiamento. Lo spot We Got Now di Coco di coincide con il ritorno dei grandi tornei di tennis.

Lo spot We Got Now con Coco evidenzia che la sua bravura ed esperienza sono inversamente proporzionali alla sua giovane età e proclama che “è qui per guidare le nuove generazioni”. Nel filmato Coco invita i fan a “usare la vostra voce” e creare il cambiamento che desiderano, ora. Coco non aspetta il permesso di nessuno, sale sul palco ora per far sentire la sua voce dentro e fuori dal campo.

“Coco si è affermata come una voce di spicco nella generazione Z“, ha affermato Jeff McAdams, Senior Director of Global Marketing di New Balance. “La sua dedizione dentro e fuori dal campo esemplifica il mantra We Got Now e siamo orgogliosi di aiutare Coco ad elevare la sua voce, attraverso questa campagna e oltre. Durante questa campagna abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri atleti per garantire che ogni spot li rappresentasse a pieno, proclamando senza paura che il futuro viene creato adesso assieme ai nostri atleti che sostengono il nostro stesso credo“.

I precedenti spot We Got Now di New Balance hanno messo in evidenza il roster di atleti di fama mondiale del brand, evidenziando i loro talenti nei rispettivi sport ma anche il loro desiderio di usare la loro voce per attuare un cambiamento positivo nel mondo. Lo spot di Coco si basa su questa storyline e mostra la sua impressionante ascesa fino a diventare la giocatrice più giovane classificata tra i primi 100. Lo spot We Got Now di Coco è il quarto episodio della campagna di New Balance che cattura l’impatto che ha il brand nello sport e la cultura. Come per il video precedenti, lo spot We Got Now di Coco viene lanciato a livello globale sui canali social, digital e retail, inclusa una pagina sull’esperienza di Coco su www.newbalance.com/coco-gauff.

The Rec League, un’agenzia creativa e di produzione con sede a Los Angeles, ha ideato e prodotto la campagna, che mostra Coco che domina in campo ma anche come leader emergente tra le giovani generazioni.