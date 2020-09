Federer inaugura la nuova casa del cioccolato Lindt

Roger Federer è l’ospite d’eccezione per l’inaugurazione della casa del cioccolato Lindt, famoso marchio dolciario svizzero di cui l’ex numero 1 del mondo è testimonial. La nuova Home of Chocolate, situata a Zurigo, aprirà i battenti al pubblico solo domenica 13 settembre, ma il campione svizzero, assieme al Maître Chocolatier, ci guida in anteprima in un tour virtuale (video sotto) attraverso il quale possiamo ammirare una fontana di cioccolato alta più di 9 metri, un museo multimediale, una caffetteria, corsi di cioccolato e il più grande negozio di cioccolato al mondo.