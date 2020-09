Djokovic bacchetta i suoi tifosi: “La giudice di linea non ha colpe”

Attraverso i suoi account social Novak Djokovic torna sul caso della squalifica che lo ha visto coinvolto agli US Open. Lo fa in seguito alla valanga di commenti negativi e insulti, fino anche a minacce di morte, che ha sommerso la giudice di linea centrata in gola dalla pallina scagliata dal numero 1 del mondo, rea, secondo i tifosi del serbo, di aver esagerato nella reazione al gesto che ha poi portato all’immediata sospensione del serbo dal torneo.

“Grazie per i vostri messaggi positivi. Ma ricordate che anche la giudice di linea colpita dalla palla ha bisogno del vostro sostegno. Non ha fatto nulla di male” ha puntualizzato Nole, rivolgendo un appello alla sua Nole Fam: “Vi chiedo di essere di essere gentili e di supporto. Da questi momenti si diventa più forti e si rinasce assieme. Condivido il mio amore con tutti voi“.

Djokovic dimostra poi la volontà di voltare pagina senza ulteriori polemiche o discussioni. Ora c’è da pensare ai tornei sulla terra battuta, in particolare al Roland Garros. “Europa, sto arrivando!” è la conclusione del suo post. L’occasione per riscattarsi è già qui, anche per i suoi tifosi.