Atp Roma: quinto trionfo per Djokovic, battuto Schwartzman: “Un periodo strano per tutti”

Quinto successo per Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia a Roma. Il campione serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha sconfitto in finale l’argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 8, con il punteggio di 7-5 6-3, in un’ora e 54 minuti di gioco.

“Nole” ha conquistato sulla terra battuta del Foro Italico le edizioni del 2008, 2011, 2014 e 2015, succede nell’albo d’oro allo spagnolo Rafael Nadal, che si era imposto consecutivamente nelle ultime due edizioni.

“Grazie mille, è molto strano questo periodo per noi – ha detto Djokovic – Grazie a tutti voi che siete rimasti fino alla fine con la pioggia, siete grandi tifosi di tennis”. “Giocare con voi tifosi in un momento così particolare, con la pandemia, per noi è importante – le parole dell’argentino Diego Schwartzman, sconfitto in finale – Sono molto felice di essere ancora qui, ho fatto meglio dell’anno scorso”.