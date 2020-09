ATP Roma: Lorenzo Sonego avanza al secondo turno, Mager saluta contro Dimitrov

Lorenzo Sonego b. Nikoloz Basilashvili 6-3 6-1

Va quasi di fretta Lorenzo Sonego che in appena un’ora e venti minuti archivia la pratica Basilashvili. L’azzurro aveva cominciato male il suo incontro cedendo il servizio nei primi giochi dell’incontro e rischiando addirittura un doppio break sotto 1-3 nel parziale. Il torinese ha però mantenuto la calma e da quel momento in poi la partita è totalmente girata vedendolo vincere 11 dei rimanenti 12 giochi dell’incontro.

I numeri dicono poco che non sia intuibile dal risultato. Sonego ha giocato meglio i momenti decisivi, i vantaggi, e ha mantenuto una solidità al servizio che gli ha permesso di pressare l’avversario in risposta. In aggiunta a questo bisogna dire che a Sonego è andato tutto bene e i suoi colpi mettevano in difficoltà un sempre più nervoso Basilashvili che speso era costretto a forzare i colpi commettendo dei gratuiti.

Per Sonego adesso al secondo turno lo aspetta la sfida contro Caspeer Ruud. Il norvegese ha sconfitto Khachanov un po’ a sorpresa e si appresta a sfidare il nostro tennista. Tra i due non ci sono precedenti, sulla carta per Sonego non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile ma meglio non sottovalutare l’avversario.

[15] Grigor Dimitrov b. [WC] Gianluca Mager 7-5 6-1

Un match quasi impossibile per Gianluca Mager che però, almeno nel primo set, resta in partita vendendo cara la pelle. Il bulgaro non sta attraversando un periodo roseo della sua carriera, ma è sempre un giocatore di qualità e un ottimo giocatore di terra. Sicuramente non aiuta il fatto di dover giocare in uno stadio vuoto e senza il supporto dei propri tifosi. Mager comunque sembra comunque sentire il supporto del pubblico e gioca una partita alla pari per quanto gli è possibile.

Nel primo set si ritrova in svantaggio già al quarto game, quando cede il servizio e manda Dimitrov a servire sul 3-1. L’azzurro però non crolla e recupera immediatamente il break. Nel finale di set i due sono appaiati e sul 5-5 è Mager ad avere la palla break per spezzare nuovamente l’equilibrio dei servizi e crearsi l’opportunità di andare un set avanti, ma Dimitrov da campione quale si scorda di essere a volte cancella la possibilità col servizio. Dopo il cambio di campo tocca a Mager soffrire e Dimitrov aumenta la pressione. Il bulgaro si procura una palla set e Mager non sapendo più cosa inventarsi coraggiosamente si butta a rete, l’attacco non è neanche male, ma indirizzato sul rovescio avversario e con quel colpo Grigor passa e fa suo il primo parziale.

Nel secondo Mager crolla abbandonando mentalmente il campo, Dimitrov scappa facilmente nel punteggio. Sul 5-0 in suo favore Mager riesce finalmente ad ottenere un gioco ed evitare la beffa del 6-0. Partita che non aveva già più nulla da dire forse alla fine del primo, Dimitrov la archivia e adesso aspetta il vincente del match tra Nishioka e Kecmanovic, in entrambi i casi il numero 15 del seeding sarà favorito.

Concluse le qualificazioni: dentro Cecchinato e Musetti

Nella mattinata sono state completate anche le qualificazioni. Dei 13 italiani presenti solo due ce l’hanno fatta. Marco Cecchinato ha superato senza problemi nel turno finale Kovalick col risultato di 6-2 6-1, adesso ad attenderlo al primo turno Kyle Edmund.

È stata invece una sfida senza esclusione di colpi quella tra Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Il derby nel turno finale delle qualificazioni ha visto il carrarese classe 2002 avere la meglio sul connazionale. Dopo un primo set dominato da Musetti, Zeppieri è riuscito a fare suo il tiratissimo secondo set col risultato di 7-5. Nel terzo il 18enne Zeppieri approfittando dell’ottimo momento era scappato avanti sul 3-1 con break, prima però di subire l’inesorabile rimonta di Musetti che infilava 5 giochi consecutuvi a proprio favore. Per lui adesso un sorteggio sfortunato che lo vedrà contrapposto a Stan Wawrinka, per lui sarà probabilmente Campo Centrale in sessione serale, sicuramente invece un momento da ricordare.