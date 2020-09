ATP Kitzbuhel: Fognini non è ancora pronto, forse Sinner neanche

Brutte notizie da Kitzbuhel. dove oggi giocavano due dei nostri uomini di punta, Sinner e Fognini. La grande promessa del tennis italiano è incappato in una giornata decisamente negativa, forse per via dell’infortunio non del tutto smaltito di New York, anche se a dire ilv ero con Kohlschreiber non sembrava avere troppi problemi. Il risultato poteva essere anche più severo se non fosse che il serbo nel finale di secondo set si è un po’ distratto e Sinner ha potuto almeno salvare l’onore. Inutile nascondersi che si sperava in qualcosa di diverso, non solo perché l’azzurro è avanti nel ranking ma perché in un processo di crescita queste partite cominciano a dover essere vinte. Sinner invece è partito subito male, subendo il break nel primo game e, cosa più grave, non lo ha più recuperato, anzi ha rischiato di prendere il secondo senza mai avvicinarsi a Djere in risposta. Giusto non dare pressioni e non esagerare, ma forse è il caso di evitare troppi entusiasmi, il tennis rimane uno sport duro.

Poco da dire su Fabio Fognini che contro il numero 303 del mondo cercava solo di riprendere confidenza col campo. Marc-Andrea Husler probabilmente non sperava in tanta grazia e tutto considerato è già andata bene così, inutile esagerare con le disquisizioni tecnico-tattiche. Fognini e Sinner giocheranno naturalmente a Roma, chissà se fanno bene.

Secondo turno

[Q] M.A. Husler b. [1] F. Fognini 6-1 6-2

F. Lopez b. [7] G. Pella

[Q] L. Djere b. [WC] J. Sinner 6-4 6-4