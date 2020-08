WTA Praga: Giorgi sconfitta contro Mertens, fuori un’incerottata Martic

Si ferma al secondo turno il cammino di Camila Giorgi nel WTA International di Praga. L’azzurra, reduce dal match abbastanza duro di ieri contro Marta Kostyuk, non è riuscita ad avere la meglio di Elise Mertens, numero 3 del seeding.

Un match abbastanza complicato già in partenza, perché sulla carta alla grande aggressività e al tennis tanto rischioso dell’azzurra si frapponeva un’avversaria molto più regolare e capace di spendere ormai tre anni nei dintorni della top-20.

Mertens, che sia ieri contro Jasmine Paolini che nella sconfitta al primo turno del torneo di Palermo contro Aliaksandra Sasnovich, non aveva mai particolarmente convinto, oggi però la sua prestazione è stata già più in linea con le sue caratteristiche. Ha sofferto nelle prime fasi la grande aggressività di Camila, ma piano piano è uscita dalla buca e ha avuto la capacità di cominciare a ridirezionare il gioco e non subire, soltanto, le grandi accelerazioni della sua avversaria.

La spaccatura è arrivata a metà del primo set, quando ha preso un break di vantaggio raccogliendo anche qualche errore abbastanza importante dell’azzurra capitalizzando poi le proprie occasioni e salendo sul 5-3. Forse meno appariscente, la belga aveva però già fatto vedere lo scorso anno a Osaka che può gestire i momenti più duri che i match contro Giorgi offrono. Camila può avere passaggi a vuoto, anche importanti, come accendersi all’improvviso e giocare una serie di punti fantastici. Lei ha retto l’urto e ha portato l’avversaria a non essere lucida, vincendo il primo set e poi dilagando nel secondo fino al 6-4 6-2 conclusivo.

Tra gli altri risultati, esce di scena la testa di serie numero 2 Petra Martic. La croata già ieri nel match d’esordio contro Varvara Gracheva era apparsa tutt’altro che al meglio. Molte parti del corpo fasciate e problemi che derivano dalla fine della settimana a Palermo in cui venne sconfitta in semifinale contro Anett Kontaveit. Oggi ben poco da fare, per lei, contro Kristyna Pliskova che si è imposta 6-1 7-5.

Risultati

secondo turno

[3] E. Mertens b. C. Giorgi 6-4 6-2

A. Bogdan b. [Q] L. Tsurenko walklover

Kr. Pliskova b. [2] P. Martic 6-1 7-5

primo turno

L. Siegemund b. [Q] M. Sherif 4-6 6-0 6-1

T. Zidansek b. K. Siniakova 6-3 3-6 6-0